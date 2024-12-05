سعر الذهب يواصل الارتفاع خلال منتصف تعاملات الخميس

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب بنحو 20 جنيها بمنتصف تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2470 جنيها للجرام

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3176 جنيها للجرام.

وصعد الذهب عيار 21 إلى 3705 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4234 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 29640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.01 % إلى نحو 2650 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بمنتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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