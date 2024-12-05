ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن في الأسواق اليوم الخميس

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار اللحوم، والدواجن، وزيت الذرة والجبن الرومي، والفول والدقيق، بينما انخفضت أسعار الجبن الأبيض والمسلي الصناعي، وزيت عباد الشمس، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عددًا من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.16 جنيه، بزيادة 4 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 55.21 جنيه، بزيادة 1.94 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.05 جنيه، بزيادة 1.23 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 83.09 جنيه، بتراجع 1.38 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.35 جنيه، بزيادة 49 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.34 جنيه، بزيادة 35 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 60.17 جنيه، بتراجع 5.5 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.22 جنيه، بتراجع 11 قرشا.

لتر زيت الذرة: 102.93 جنيه، بزيادة 3.09 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 400.4 جنيه، بزيادة 1.09 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 99.73 جنيه، بزيادة 1.11 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.46 جنيه، بتراجع قرشين.

كيلو الفول السائب: 44.97 جنيه، بزيادة 1.99 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 134.16 جنيه، بتراجع جنيهين.

كيلو الجبن الرومي: 263.82 جنيه، بزيادة 4.3 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 30.28 جنيه، بزيادة 76 قرشا.

كيلو المسلي الصناعي: 93.16 جنيه، بتراجع 11.39 جنيه.