ارتفاع الخيار والبطاطس.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا كرم :

ارتفعت أسعار الخيار، والبطاطس، والطماطم، والكوسة، والفلفل الرومي البلدي، خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما انخفضت أسعار البصل والباذنجان، والملوخية، والليمون، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 و7.5 جنيه، بزيادة جنيه.

البطاطس بين 7 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيهين.

البصل الأحمر بين 9.5 جنيه و 13.5 جنيه، بتراجع جنيه

البصل الأبيض بين 15 و 20 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الكوسة بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 14 و16 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

الملوخية بين 8 جنيهات، و12 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار الصوب بين 16 و20 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار البلدي بين 10 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة

جوافة بين 16 و24 جنيهًا.

بلح سيوي بين 35 و 75 جنيهًا.

برتقال بلدي بين 6 جنيهات و11 جنيها.

يوسفي بين 5 جنيهات و 11 جنيها.

الليمون البلدي بين 15 و23 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات