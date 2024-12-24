انفوجرافيك| بين صعود وهبوط.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال 2024 ؟

كتبت- دينا كرم:

شهدت أسعار الذهب خلال عام 2024 تقلبات ملحوظة على مدار الأشهر، متأثرة بعوامل محلية وعالمية، ويعتبر الذهب أحد أبرز الملاذات الآمنة التي يتجه إليها المستثمرون، مما جعله محور اهتمام لدي الكثير من المواطنين، وفيما يلي نظرة على تحركات الذهب عيار 21 خلال عام 2024.

تحركات الذهب خلال عام 2024

استهل الذهب العام بسعر 3155 جنيهًا لعيار 21، ثم حقق زيادة بشكل كبير في شهر فبراير ليصل عيار 21 إلى 4100 جنيه، بزيادة 945 جنيها.

ثم شهد شهر مارس تراجعا كبيرا في سعر الذهب، حيث بلغ عيار 21 نحو 2930 جنيهًا، بتراجع 1170 جنيها، ثم عاد للارتفاع مرة أخرى في شهر أبريل ليسجل 3110 جنيها، بزيادة 1940 جنيها.

ثم عادت الأسعار لتنخفض في شهر مايو، بشكل طفيف إلى 3080 جنيها لعيار 21، واستقرت نسبيا في يونيو حيث سجل عيار 21 نحو 3090 جنيها، أي بزيادة طفيفة تبلغ 10 جنيهات فقط.

وعاد الذهب إلى الارتفاع مرة أخرى في شهر يوليو، ليسجل 3160 جنيهًا لعيار 21، بزيادة 70 جنيها، وواصل هذا الصعود في شهر أغسطس ليسجل عيار 21 نحو 3320 جنيها، بزيادة 160 جنيها، ونفس الحال في سبتمبر ليسجل 3440 جنيها.

وسجل سعر الذهب قفزة جديدة ليصل سعر عيار 21 إلى 3575 جنيها في اكتوبر، ليرتفع بقيمة 135 جنيها بين سبتمبر واكتوبر.

وبلغت الأسعار ذروتها في نوفمبر، حيث سجل عيار 21 نحو 3780 جنيهًا، ليسجل ارتفاعا بقيمة 205 جنيها، ثم انخفض مع بداية ديسمبر بشكل طفيف إلى 3680 جنيهًا لعيار 21، ويعود ليشهد ارتفاعا مرة أخرى خلال الشهر الجاري ليسجل حاليا 3735 جنيها.