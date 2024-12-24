أسعار النفط ترتفع وسط تعاملات ضعيفة قبل عطلة عيد الميلاد

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، لتعكس خسائر الجلسة السابقة بدعم من توقعات إيجابية قليلا للسوق في الأمد القريب، رغم تعاملات ضعيفة قبل عطلة عيد الميلاد، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتا، أي 0.76%، إلى 73.18 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا أي 0.75%، إلى 69.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 4:19 بتوقيت جرينتش.

وقال محللو إف جي إي، إنهم يتوقعون أن تتقلب أسعار النفط القياسية حول المستويات الحالية في الأمد القريب، مع انخفاض النشاط في أسواق الأوراق المالية خلال موسم العطلات والتزام المشاركين في السوق الهامش حتى يحصلوا على رؤية أكثر وضوحا لتوازنات النفط العالمية في عامي 2024 و2025.

وقال المحللون في مذكرة، إن التغيرات في العرض والطلب في ديسمبر كانت داعمة لوجهة نظرهم الحالية الأقل تشاؤما حتى الآن.

وأضاف المحللون أنه "نظرا لمدى قلة الفرص المتاحة في سوق الورق فيما يتعلق بالتمركز، فإن أي خلل في الإمدادات قد يؤدي إلى ارتفاعات تصاعدية في الهيكل".

وأشار محللون آخرون، إلي أنه هناك مؤشرات على توقعات إيجابية للنفط خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقال نيل كروسبي، نائب الرئيس المساعد لتحليلات النفط في سبارتا كوموديتيز، في مذكرة "العام ينتهي مع بدء انهيار إجماع الوكالات الرئيسية بشأن أرصدة السوائل الطويلة الأجل لعام 2025"

وأضاف، "حولت توقعات الطاقة قصيرة الأجل لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية مؤخرا توقعاتها للسوائل لعام 2025 إلى التعادل على الرغم من استمرارها في إعادة بعض براميل أوبك+ العام المقبل".

ودعمت أسعار النفط أيضا خطة الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، لإصدار سندات خزانة خاصة بقيمة ثلاثة تريليونات يوان (411 مليار دولار) العام المقبل ، مع تكثيف بكين للتحفيز المالي لإنعاش الاقتصاد المتعثر.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في أواندا، إن من المرجح أن يوفر هذا الدعم في الأمد القريب لخام غرب تكساس الوسيط عند 67 دولارا للبرميل.

وستراقب الأسواق أيضًا الدافع الاقتصادي القادم من الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، والتي أصدرت مجموعة مختلطة من البيانات خلال الليل.