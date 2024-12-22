بحضور وزير البترول.. شركة "ABB" توقع اتفاقيتين لرفع كفاءة استخدام الطاقة بمصانع أبوقير للأسمدة

كتبت- دينا كرم:

وقعت شركة "ABB" مصر، العاملة في مجال التكنولوجيا وحلول الطاقة والصناعات الكهربائية، اتفاقيتين جديدتين لرفع كفاءة استخدام الطاقة بمصانع أبوقير للأسمدة وذلك في إطار استراتيجية الشركة لتحقيق الاستدامة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي بمصر بحضور كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

وبحسب بيان الشركة اليوم، فإن الاتفاقية الأولى تستهدف تركيب نظام تحكم آلي متطور في مصنع الأمونيا أبوقير (1)، بهدف خفض استهلاك الغاز الطبيعي المستخدم كوقود لغلايات البخار بنسبة تتراوح بين 2% إلى 4% كمرحلة أولى، وكذلك العمل على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية بالمصنع.

ووقع علي الاتفاقية الأولى أحمد الشربيني، نائب رئيس مجموعة ABB لصناعات الطاقة والتحكم الآلي والحلول الرقمية، و عابد عز الرجال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية.

الاتفاقية الثانية تهدف بتقديم شركة ABB الحلول الفنية المتكاملة الخاصة بالكهرباء والتحكم الآلي والحلول الرقمية لمشروع الهيدروجين الأخضر الذى سوف يحل جزئيا محل الغاز الطبيعى فى العمليات الإنتاجية مما يساهم فى خفض استهلاك الغاز الطبيعى وتقليل الانبعاثات الكربوني، والذي وقع عليها أحمد الشربيني والرئيس التنفيذي لشركة MPS الأمريكية.

ويشمل المشروع خطة مستقبلية لتوسيع نطاق تطبيق نظام التحكم الآلي، للعمل على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية في مصانع أبوقير (2) وأبو قير (3)، بما يساهم في تعزيز الأداء التشغيلي وتحقيق المزيد من التوفير في استهلاك الطاقة، مما يعكس التزام الشركة بدعم رؤية مصر 2030 في مجال الاستدامة.