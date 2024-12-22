انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأحد

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الذهب بنحو 10 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد في مصر، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

أسعار الذهب

هبط سعر الذهب عيار 14 إلى 2507 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3223 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3760 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4298 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 30080 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.11% إلى نحو 2623 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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