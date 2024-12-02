تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الاثنين 2 ديسمبر



كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 4180 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4239 جنيه.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3709 جنيها والجرام عيار 18 إلى نحو 3179 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 29673 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.