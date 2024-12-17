انخفاض أسعار اللحوم والعدس والزيت اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار زيت عباد الشمس، العدس، زيت الذرة، اللحوم، والجبن الأبيض، المسلى الصناعي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية"

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.08 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 56.71 جنيه، بتراجع 37 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.3 جنيه، بتراجع قرشين.

لتر زيت عباد الشمس: 84.32 جنيه، بتراجع 4.71 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.76 جنيه، بتراجع 29 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.69 جنيه، بتراجع قرشين.

كيلو العدس المعبأ: 64 جنيه، بتراجع 1.97 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.36 جنيه، بزيادة 7 قروش.

لتر زيت الذرة: 104.37 جنيه، بتراجع 3.27 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 394.81 جنيه، بتراجع 3.45 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 101.18 جنيه بزيادة 95 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 28.49 جنيه، بزيادة 8 قروش.

كيلو الفول السائب: 44.98 جنيه، بزيادة 47 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 137.73 جنيه، بتراجع 3.15 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 263.54 جنيه، 8.06 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 30.58 جنيه، بتراجع 41 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 91.11 جنيه، بتراجع 2.51 جنيه.