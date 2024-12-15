لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 15 ديسمبر

03:06 م الأحد 15 ديسمبر 2024

الذهب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آية محمد:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 4320 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4391 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3842 جنيها والجرام عيار 18 إلى نحو 3293 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 30736 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

الذهب سعر الذهب البورصة المصرية عيار 21 عيار 18
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
المؤشر الرئيسي يهبط في ختام جلسة اليوم الأحد

إعلان

إعلان

وفاة الفنان نبيل الحلفاوي بعد صراع مع المرض
انخفاض مفاجئ.. سعر الدولار يعكس اتجاهه في 8 بنوك