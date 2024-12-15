تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 15 ديسمبر

كتبت- آية محمد:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 4320 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4391 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3842 جنيها والجرام عيار 18 إلى نحو 3293 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 30736 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.