سعر الذهب اليوم في مصر ببداية التعاملات الصباحية الأحد

كتبت- دينا كرم:

استقر سعر الذهب ببداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس المسائية.

أسعار الذهب اليوم

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2540 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3266 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 3810 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4355 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 30480 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

اليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.21 % إلى نحو 2648 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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