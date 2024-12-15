لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

انخفاض أسعار البيض اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

09:55 ص الأحد 15 ديسمبر 2024

أسعار البيض

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 171.06 جنيه، بتراجع 54 قرشا.

كرتونة البيض البلدي: 174.68 جنيه، بتراجع 1.65 جنيه.

أسعار البيض كرتونة البيض مجلس الوزراء البيض البلدي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ارتفاع أسعار الحديد اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

إعلان

إعلان