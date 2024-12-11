معرض "ديارنا" للحرف اليدوية فى ضيافة "التجارى وفا بنك" لأول مرة

كتبت- دينا خالد:

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، فعاليات معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية في بنك التجاري وفا بمشاركة 21 عارضا وعارضة، وذلك فى إطار التعاون بين الوزارة والبنك.

وشهد افتتاح المعرض قيادات وزارة التضامن الاجتماعي وقيادات بنك التجارى وفا، حيث تعد هذه أولى انطلاقات المعرض في قطاع البنوك.

وأكد رامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المؤتمرات والمعارض أن المعرض يأتى انطلاقه لسلسلة معارض بالبنوك تستهدف فتح أسواق جديدة لتسويق إنتاج الأسر المنتجة وتزامنا مع الاحتفالات بالأعياد.

وأشار عباس، إلى أن المعرض الذى استمر على يومين وجد إقبالا واسعا وإشادة بالمعروضات المتميزة من الاكسسوارات وأشغال الكروشيه والتريكو وشنط الجلد المتميزة وأشغال النحاس والمفروشات، كذلك الاكسسوار المنزلي والديكورات المتنوعة من اللوحات الفنية ومنتجات الاخشاب والعاج، كذلك أنواع السجاد والكليم، حيث الجودة والخامات المتميزة والتصميمات المستوحاة من الثراث المصرى الأصيل.