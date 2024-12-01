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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 1 ديسمبر

04:11 م الأحد 01 ديسمبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- دينا كرم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 4194 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4247 جنيه.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3716 جنيها والجرام عيار 18 إلى نحو 3185 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 29728 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

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