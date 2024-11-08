خريطة الأسعار: انخفاض الحديد واللحوم والبيض والذهب يقلص مكاسبه

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار اللحوم، والعدس والجبن الأبيض، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وعادت أسعار الذهب للانخفاض بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

78 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار السمك اليوم الجمعة في سوق العبور

ارتفاع الطماطم والبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض اللحوم والعدس والجبن الأبيض اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

عودة للانخفاض.. سعر الذهب اليوم في مصر يتراجع بمنتصف تعاملات الجمعة

انخفاض أسعار الحديد اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)