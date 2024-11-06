البورصة تتلقى طلب قيد أسهم لشركة كاتليست بارتنرز ميديل إيست

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت البورصة المصرية عن استلامها طلب قيد أسهم شركة كاتليست بارتنرز ميديل إيست Catalyst Partners Middle East (CPME) - شركة ذات غرض الاستحواذ (SPAC) - بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم" السوق الرئيسي".

وأضاف البيان المنشور على شاشة البورصة، أنه جارى حاليًا استكمال المستندات لعرضها على لجنة القيد، وجاء ذلك تنفيذاً للمادة (20) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لقطاع القيد بالبورصة المصرية.

وتعد القيمة الإجمالية لرأس مال المصدر والمراد قيده 10 ملايين جنيه بعدد أسهم تبلغ 1 مليون سهم حيث القيمة الإسمية 10 جنيه للسهم الواحد.

وأوضحت البورصة أنه سيتم نشر الإعلان لمدة خمسة أيام عمل من تاريخه، وذلك تنفيذاً لنص المادة (20) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) في 22/1/2014 والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما.