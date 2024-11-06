منها نقص المعروض.. لماذا سجل سعر الذهب اليوم رقمًا قياسيًا جديدًا بمصر؟

كتبت- دينا كرم:

أرجع نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا في حديثه مع مصراوي ارتفاع سعر الذهب خلال تعاملات اليوم ليسجل رقما قياسيا جديدا إلى عدة عوامل محلية وإقليمية ودولية.

وأشار نادي نجيب إلى أن السوق المحلي يشهد نقصا في المعروض نتيجة إحجام العديد من التجار عن البيع وسط حالة من الحذر والترقب في السوق بسبب هذه الزيادة الطارئة، التي يعتقد أنها ستستمر خلال الفترة المقبلة.



وقفز أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم مسجلا مستوى قياسي جديد، بعد أن وصل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا إلى 3850 جنيها للجرام.



وسجل عيار 14 نحو 2567 جنيها للجرام، كما صعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3300 جنيها للجرام، وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 4400 جنيها للجرام، ووصل سعر الجنيه الذهب 30800، بحسب نادي نجيب.

وتوقع أن يصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3900 جنيه مع نهاية العام، وقد يصل إلى 4000 جنيه.

وعلى المستوى الإقليمي أكد نادي نجيب أنه من أحد العوامل الأخرى في زيادة سعر الذهب يتمثل في حالة التوترات العالمية الناجمة عن الحرب الإسرائيلية على غزة بما أدى إلى زيادة الطلب العالمي على الذهب، باعتباره ملاذا آمنا، ما ينعكس على الأسعار محليا.

وبحسب رئيس الشعبة السابق، فإن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المرتقب قد يكون له تأثير على أسعار الذهب، ولكن ذلك سيتحدد حسب التقرير الصادر عن هذا الاجتماع.

ويعلن الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- حسم سعر الفائدة على الدولار غدا الخميس بعد أن خفضها 0.25% خلال اجتماعه الأخير لأول مرة من 4 سنوات إلى 4.75% و5%.

وأشار نادي نجيب إلى أن الانتخابات الأمريكية يمكن أن تؤثر أيضًا على الأسعار، لكن تأثيرها لم يظهر بوضوح حتى الآن.

وأعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي اليوم فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية على منافسته كامالا هاريس.

