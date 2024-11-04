سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 4-11-2024 مع بداية التعاملات الصباحية

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 4-11-2024 مع بدايةة التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية الأحد.

يذكر أن سعر الذهب استقر بحلول التعاملات المسائية أمس الأحد، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالبة آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 4-11-2024 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4312 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3773 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3234 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2515 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1796 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 134101 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 30180 جنيه.

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.27 % إلى نحو 2736 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعه، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب