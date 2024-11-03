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بـ 600 مليون.. المركزي يبيع أذون خزانة بـ اليورو للمرة الثانية في 2024 غدا

03:44 م الأحد 03 نوفمبر 2024

البنك المركزي المصري

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كتبت- منال المصري:

يعتزم البنك المركزي المصري بيع أذون خزانة أجل سنة (364 يوما) مقومة باليورو للمرة الثانية خلال العام الجاري بقيمة 600 مليون يورو غدا الاثنين، وفق بيانات منشورة له على موقعه الإلكتروني منذ قليل.

كان البنك المركزي باع بالنيابة عن وزارة المالية في أغسطس الماضي أذون خزانة بقيمة 610 ملايين يورو بمتوسط سعر فائدة 3.75% وفق بيانات الموقع المركزي.

وهذه العطاءات بالعملة الأجنبية تعد تجديدا لعطاءات سابقة حان وقت أجلها.

البنك المركزي المصري اليورو وزارة المالية
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