تراجع سعر الذهب اليوم ببداية تعاملات الأحد

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الذهب 5 جنيهات ببداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2510 جنيهات للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3227 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3765 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 4303 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 30120 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.27 % إلى نحو 2736 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية تعاملات الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

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