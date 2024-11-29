سعر الذهب اليوم في مصر يتراجع ببداية تعاملات الجمعة

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الذهباليوم الجمعة في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام بنحو 15 جنيهًا، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس المسائية.

أسعار الذهب

هبط سعر الذهب عيار 14 إلى 2440 جنيها للجرام

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3138 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3660 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4183 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 29280 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.84% إلى نحو 2660 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات الصباحية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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