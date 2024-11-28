أوبك+ تؤجل اجتماعها إلى 5 ديسمبر بسبب ارتباطات وزارية

كتب- أحمد والي:

أعلن تحالف "أوبك+" الخميس تأجيل الاجتماع السابع والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، وكذلك الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين للتحالف، إلى 5 ديسمبر بدلًا من الأول من الشهر ذاته.

وأوضح التحالف في بيان أن تأجيل الاجتماع جاء نتيجة مشاركة عدد من الوزراء في القمة الخليجية الخامسة والأربعين التي تُعقد في الكويت في الأول من ديسمبر.

يُذكر أن ثمانية أعضاء من التحالف كانوا قد قرروا في وقت سابق هذا الشهر تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية، المقدرة بـ 2.2 مليون برميل يوميًا، حتى نهاية ديسمبر 2024. وتشمل الدول الملتزمة بهذه التخفيضات السعودية وروسيا، بالإضافة إلى الجزائر والعراق وكازاخستان والكويت وعمان والإمارات.

وكانت مصادر في "أوبك+" قد أشارت إلى أن تأجيل الاجتماع يأتي أيضًا ضمن جهود التحالف لمناقشة السياسات الإنتاجية، وسط تكهنات حول إمكانية تأجيل الزيادات المخطط لها في إنتاج النفط والمقررة في يناير.