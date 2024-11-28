هيئة استثمار هونج كونج تعلن افتتاح مكتبها الجديد في مصر لتعازيز التعاون الاقتصادي والتجاري

كتبت-أمنية عاصم:

أعلنت هيئة استثمار هونج كونج "Invest HK” اليوم افتتاح مكتبها الجديد في مصر، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول وشركات المنطقة.



ووفق البيان المرسل من هيئة استثمار هونج كونج "Invest HK” اليوم، قالت ألفا لاو، مدير عام ترويج الاستثمار في هيئة استثمار هونج كونج إن افتاح المكتب الجديد يهدف إلى تعزيز العلاقات الاستمارية بين الدولتين.



وأضافت أن افتتاح مكتب استثمار هونج كوج يتيح للشركات ومؤسسات الأعمال في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرصًا غير مسبوقة للاستفادة من الدخول من هونج كونج للأسواق الآسيوية باعتبارها البوابة الذهبية للدخول لآسيا، مما يفتح أمام هذه الشركات آفاقًا جديدة للتوسع والنمو".



وقال السفير شريف البدوي، المستشار الرئيسي لمكتب هيئة استثمار هونج كونجInvest HK ومستشار أول مجموعة محرم وشركاه لدول الخليج العربي وباكستان وتركيا، إننا سنبذل قصارى جهدنا لمساعدة الشركات في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تأسيس أعمالها والتوسع في هونج كونج.









