شعبة الاتصالات تكشف تفاصيل زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت

كتب- حسن مرسي:

كشف محمد طلعت رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، تفاصيل جديدة بشأن زيادة أسعار كروت الشحن والانترنت، مشيرا إلى أن الزيادة ستكون 15%.

واضاف رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، في مداخلة هاتفية لقناة النهار، ان كارت الاتصالات بسعر ١٠٠ جنيه يعطي رصيد بقيمة ٤٥ جنيه، مشيرا إلى أن أسعار الإنترنت تزيد ١٥%.

وتابع محمد طلعت رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، أن هذه الزيادة تأتي بعد ارتفاعات حدثت في تكاليف الخدمات، مشيرا إلى أن الجهاز القومي للاتصالات ينسق مع الشركات هذه الزيادات.

وأشار محمد طلعت رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، إلى أن موضوع وقف اي هاتف من الخارج مع المواطنين امر صحيح وسيكون مطلوب دفع ٥% رسم دخول للهاتف.

واختتم محمد طلعت رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، أن هذا القرار سار على من يشتري أو يأتي بهاتف بعد القرار.

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