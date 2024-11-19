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خريطة الأسعار اليوم: انخفاض أسعار الدواجن والبيض وارتفاع الذهب

01:52 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الدواجن، والبيض خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب يعاود الصعود خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض حديد عز.. أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

ارتفاع الكوسة.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

ارتفاع البلطي..أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور الثلاثاء

ارتفاع أسعار اللحوم والفول والجبن الأبيض في الأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

قفز 72 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات

خريطة الأسعار أسعار الدواجن البيض الذهب
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