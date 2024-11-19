قفز 72 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات

كتبت- دينا كرم:

قفز سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، وزاد الجرام بنحو 72 جنيها، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

صعد سعر الذهب عيار 14 إلى 2457 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3158 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3685 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 4211 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 29480 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.84 % إلى نحو 2634 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بمنتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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