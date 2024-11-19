ارتفاع الكوسة.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الكوسة والبطاطس والبصل والأبيض والجوافة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما انخفضت أسعار الباذنجان والفلفل الحامي، والخيار، والبصل الاحمر، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 و7 جنيهات.

البطاطس بين 10 جنيهات و16 جنيها، بارتفاع جنيه.

البصل الأحمر بين 9 جنيه و12 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

البصل الأبيض بين 15 و20 جنيهًا، بارتفاع جنيه.

الكوسة بين 8 جنيهات و10 جنيهات، بارتفاع 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 6 و7 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 جنيهات و16 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي بين 9 جنيهات و 13 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الملوخية تسجل 10 جنيهات .

الخيار الصوب بين 11 و14 جنيها، بتراجع 6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر بين 15 و 25 جنيها.

جوافة بين 10 و20 جنيها، بزيادة جنيهين.

بلح سيوي بين 35 و 75 جنيها.

برتقال بلدي بين 7 و10 جنيهات.

الليمون البلدي بين 10 و20 جنيها.