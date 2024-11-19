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ارتفاع البلطي..أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور الثلاثاء

11:09 ص الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

أسعار الأسماك

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر السمك البلطي، والسبيط الكاليماري والجمبري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 70 و76 جنيهًا، بزيادة جنيه.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 70 و 110 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 190 و 290 جنيها، بزيادة 15 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 80 و 135 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و330 جنيهًا، بزيادة 20 جنيهًا.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110 جنيهات.

أسعار الأسماك المأكولات البحرية سوق العبور
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