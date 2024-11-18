وزير البترول يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية التعاون المشترك

كتبت- دينا كرم:

استقبل كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، وفداً من مؤسسة التمويل الدولية "IFC " إحدى المؤسسات التنموية التابعة للبنك الدولي، الذي يزور مصر حالياً برئاسة فاليري ليفكوف المدير التنفيذي للصناعة ومجال الطاقة والمعادن والتعدين والاستشارات المتعلقة بالبنية التحتية المستدامة.

وأوضح بدوي، أنه خلال اللقاء تم مناقشة سبل دعم التعاون المختلفة مع مؤسسة التمويل الدولية، في ظل الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها قطاع البترول والغاز المصرى ، بالإضافة إلى مشروعات التحول الطاقي والطاقة الخضراء.

وأضاف بدي، أنه تم استعراض الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع التعدين في ضوء خطة الوزارة التي تستهدف زيادة مساهمته في الناتج القومي من 1% حالياً إلي ما يتراوح بين 5-6%.

وأشار بدوي، إلى أن القطاع الخاص سيكون له دور في ذلك، وهو ما تتبناه المؤسسة وتعمل على زيادة مشاركته سواء في قطاع الطاقة أو قطاع التعدين .

وصرحت فاليرى ليفكوف، أن مصر من بين الدول الأفريقية التي تتمتع بفرص استثمارية جاذبة وهناك تعاون وثيق معها خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلى، أن المؤسسة تتطلع إلى زيادة هذا التعاون خلال الفترة القادمة سواء في قطاع الطاقة أو قطاع التعدين.

وتابعت، أن المؤسسة تساعد في توفير الأسواق لجذب استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة والمعادن والتعدين والاستشارات المتعلقة بالبنية التحتية المستدامة .