طلعت: 145 ألف متخصص يصدرون خدمات رقمية بـ 3.7 مليار دولار سنويا



كتب- علاء حجاج:

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن صناعة التعهيد أصبحت قواما أساسيا لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشهد تناميا في استثماراتها فى مصر.

أشار إلى وجود أكثر من 175 شركة أقامت أكثر من 195 مركزا للتعهيد في مصر توظف من خلالها أكثر من 145 ألف متخصص يصدرون خدمات رقمية بأكثر من 3.7 مليار دولار سنويا.

أوضح أن تخصصات مراكز التعهيد في مصر تشمل خدمات اتصال، وخدمات برمجة وخدمات أشباه الموصلات والبرامج المدمجة وغيرها من التخصصات عالية القيمة.

وأضاف طلعت، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق نقلة نوعية ليتحول من قطاع خدمي يقدم خدمات الاتصالات فقط إلى قطاع خدمى إنتاجي بعد أن أصبح ضمن القطاعات الإنتاجية بالدولة لدوره فى جذب الاستثمارات، وجلب العملة الصعبة، وتوفير فرص عمل للشباب.

أكد على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أعلى قطاعات الدولة نموا طوال الست سنوات ماضية بمعدلات نمو تتجاوز 16%، كما نمت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 3.2% في 2014 إلى 5.8% ومن المستهدف أن تتجاوز 8% خلال السنوات القليلة المقبلة.

أشار إلى تصدر مصر تتصدر ترتيب متوسط سرعة الإنترنت الثابت في أفريقيا منذ عام 2022 بمتوسط سرعة 76.4 ميجابت/ ثانية، بعد أن كانت تشغل المركز الأربعين منذ 6 سنوات في متوسط سرعة الإنترنت الثابت في أفريقيا بمتوسط سرعة 5.6 ميجابت/ ثانية.