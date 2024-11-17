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69 جنيها لكيلو البلطي..أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور الأحد

10:30 ص الأحد 17 نوفمبر 2024

اسعار السمك

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كتبت- دينا كرم:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 67 و69 جنيهًا.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 70 و110 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 175 و325 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 80 و150 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و350 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110 جنيهات.

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