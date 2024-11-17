سعر الذهب ببداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد

كتبت- دينا كرم:

استقر سعر الذهب ببداية تعاملات اليوم الأحد في مصر، عند نفس مستواه بتعاملات أمس المسائية.

أسعار الذهب

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2367 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 3043 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 3550 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4058 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب نحو 28400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.81 % إلى نحو 2685 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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