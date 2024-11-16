إيزون اكسبرينس للتعهيد تنوي افتتاح مركز جديد لها بمصر بسعة 500 مقعد

كتب- علاء حجاج:

قال مانوج مودجال الرئيس التنفيذي للأعمال بشركة ايزون إكسبيرينس لخدمات التعهيد، إن الشركة تستهدف تحقيق نمو بنسبة 20% في حجم أعمالها بمصر خلال العام المقبل 2025.

أضاف لـ مصراوي، أن بيئة الأعمال في مصر شهدت تحسنا كبيرا خلال الفترة الماضية ولكن شركات التعهيد مازالت بحاجة لمزيد من الشفافية في السياسات المالية للتحوط من أي تقلبات اقتصادية قد تؤثر على نشاطها.

أوضح أن بيئة الأعمال في مصر تحسنت إلا أن هذا التطور لا ينعكس في صورة توجه قومي تتبناه الدولة من خلال تدريس اللغات الأجنبية داخل المدارس، على سبيل المثال توجد مدن في الهند مخصصة بالكامل لتقديم خدمات العملاء لا توجد بها أحياء سكنية مجهزة ببنية تحتية قوية مثل بنجالور على سبيل المثال التي تتخصص في حلول تكنولوجيا المعلومات.

وكشف عن تخطيط الشركة لافتتاح مركز جديد لخدمات التعهيد بسعة 500 مقعد في مدينة السادس من أكتوبر بداية العام المقبل.

يرى أن مصر مليئة بالكوادر البشرية القادرة على تقديم خدمات التعهيد ولاسيما في المدن والمحافظات خارج القاهرة الكبرى، حيث توجد مدن مؤهلة لتكون مراكز لتقديم خدمات التعهيد مثل الدلتا والقناة مثل المنصورة خاصة مع توافر عدد كبير من خريجي الجامعات المؤهلين.

ويبلغ عدد الموظفين في شركة إيزون اكسبرينس بمصر 3500 موظف يعملون في 4 مواقع مختلفة لتقديم خدمة العملاء، وتخطط الشركة لزيادتهم بنحو 700 موظف جديد خلال 2025.