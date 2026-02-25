إعلان

انخفاض البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتب : آية محمد

10:43 ص 25/02/2026

أسعار الخضروات والفاكهة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار البطاطس، والفلفل الرومي، والليمون، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 25-2-2026، بينما ارتفعت أسعار البصل الأبيض، والباذنجان، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 5 جنيهات و8.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 جنيهات و7.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 جنيهات و8.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 17 و25 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 15 و23 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 19 و25 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 19 و25 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع جنيه.

برتقال بلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 22 و28 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الخضروات والفاكهة أسعار الفاكهة أسعار الخضروات سوق العبور

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

محمد سامي يعلن وفاة والد مي عمر
زووم

محمد سامي يعلن وفاة والد مي عمر

دعاء محو الذنوب
فيديوهات رمضان

دعاء محو الذنوب
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع استمرار الغموض بشأن رسوم ترامب الجمركية
اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع استمرار الغموض بشأن رسوم ترامب الجمركية
لغز الطابق العلوي.. تفاصيل جديدة في وفاة عروس بورسعيد داخل منزل خطيبها
أخبار المحافظات

لغز الطابق العلوي.. تفاصيل جديدة في وفاة عروس بورسعيد داخل منزل خطيبها
10 أطعمة تجنبها في السحور لتفادي العطش والتعب خلال الصيام
سفرة رمضان

10 أطعمة تجنبها في السحور لتفادي العطش والتعب خلال الصيام

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ضرب وسجن وسرقة موناليزا.. مشاهد تكشف معاناة مي عمر في رمضان 2026
السعودية توثّق "التربيع الأول" لهلال رمضان
"تنظيم الاتصالات": إتاحة خطوط مخصصة لمنع الأطفال من تصفح المواقع الإباحية
كواليس "اللقطات الطبيعية".. من هم أبطال الكاميرا الخفية؟
بعد أمر ترامب برفع السرية عنه.. اختفاء "الصندوق الأسود" للكائنات الفضائية