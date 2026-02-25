انخفضت أسعار البطاطس، والفلفل الرومي، والليمون، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 25-2-2026، بينما ارتفعت أسعار البصل الأبيض، والباذنجان، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 5 جنيهات و8.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 جنيهات و7.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 جنيهات و8.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 17 و25 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 15 و23 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 19 و25 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 19 و25 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع جنيه.

برتقال بلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 22 و28 جنيهًا، بتراجع جنيهين.