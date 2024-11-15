خريطة الأسعار اليوم: انخفاض أسعار الدواجن و البيض وارتفاع الذهب

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الدواجن، والبيض خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب يواصل الصعود خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد بالأسواق اليوم الجمعة ( موقع رسمي)

69 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الجمعة

ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع اللحوم والفول والعدس اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الجمعة