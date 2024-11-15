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ارتفاع اللحوم والفول والعدس اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

11:37 ص الجمعة 15 نوفمبر 2024

أسعار السلع الأساسية

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الفول، وزيت عباد الشمس، المكرونة، والعدس، واللحوم، والدواجن، والمسلى الصناعى خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.18 جنيه، بتراجع 4 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 53.11 جنيه، بتراجع 2.44 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ:24.36 جنيه، بتراجع 1.49 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 79.28 جنيه، بتراجع 4.28 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.47 جنيه، بتراجع 85 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 30.47 جنيه، بتراجع 1.02 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 52.31 جنيه، بتراجع 11.82 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.41 جنيه، بتراجع 9 قروش.

لتر زيت الذرة: 96.92 جنيه، بتراجع 97 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 397.01 جنيه، بتراجع 10.84 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 100.53 جنيه، بتراجع 1.32 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.42 جنيه، بزيادة 32 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 43.89 جنيه، بتراجع 65 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 135.36 جنيه، بزيادة جنيهين.

كيلو الجبن الرومي: 263.21 جنيه، بزيادة 26 قرشًا.

كيلو اللبن السائب: 30.53 جنيه، بزيادة 26 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي:93.27 جنيه، بتراجع 7.42 جنيه.

أسعار السلع الأساسية مجلس الوزراء بوابة أسعار السلع المحلية
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