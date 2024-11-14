إعلان

انخفض 50 جنيها.. سعر الذهب يسجل خسائر ببداية التعاملات الصباحية اليوم

10:21 ص الخميس 14 نوفمبر 2024

سعر الذهب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الذهب 50 جنيهًا ببداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس في مصر، مقارنة بمستواه بتعاملات أمس المسائية.

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2394 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3078 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3590 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 4103 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 28720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.64% إلى نحو 2556 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات الصباحية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي:اضغط هنا

سعر الذهب انخفاض سعر الذهب أسعار الذهب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ارتفاع طفيف لأسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

إعلان

إعلان

خلال عودته من لبنان.. عبد العاطي يصطحب 294 مصريًا من العالقين هناك
مجدي الجلاد يعلق على أزمة الطبيبة وسام شعيب: احذروا السقوط الأخلاقي بحثا عن الشهرة