إعلان

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء ( موقع رسمي)

10:34 ص الأربعاء 13 نوفمبر 2024

أسعار الحديد والأسمنت

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38742.15 جنيه، بزيادة 59.82 جنيه.

سعر طن حديد عز: 40188.17 جنيه، بزيادة 22.32 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2981.67 جنيه، بزيادة 76.27 جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت الحديد الاستثماري حديد عز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

إعلان

إعلان

الإسكان: طرح محلات تجارية ووحدات وصيدليات وحضانات للبيع بـ 4 مدن جديدة
وداع مهيب.. الآلاف يشيعون جنازة شقيقة شيخ الأزهر في الأقصر - صور وفيديو
مجدي الجلاد يعلق على أزمة الطبيبة وسام شعيب: احذروا السقوط الأخلاقي بحثا عن الشهرة