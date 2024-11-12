خريطة الأسعار: انخفاض أسعار اللحوم والحديد والذهب يخسر بمنتصف التعاملات

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار اللحوم، والزيت، والحديد، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار البيض والدواجن، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، و أسعار الذهب تهبط بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع طفيف في أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الملوخية والبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

انخفاض البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الثلاثاء

انخفاض أسعار اللحوم والزيت والجبن الرومي اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر بمنتصف تعاملات الثلاثاء