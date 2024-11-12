انخفاض البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الثلاثاء

كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي والجمبري الصغير خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 64 و 68 جنيها، بتراجع جنيهين.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 و 110 جنيها، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 180 و300 جنيه، بزيادة 20 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 80 و 135 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 150 و 320 جنيها، بتراجع 20 جنيهًا.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110 جنيهات.