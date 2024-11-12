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ارتفاع طفيف في أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

10:28 ص الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

أسعار البيض

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كتبت- دينا كرم:

تباينت أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 172.35 جنيه، بتراجع 6 قروش.

كرتونة البيض البلدي: 177.01 جنيه، بزيادة قرشين.

البيض البلدي أسعار البيض البيض
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