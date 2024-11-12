انخفاض أسعار اللحوم والزيت والجبن الرومي اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الفول، والزيت، والعدس، واللحوم، والجبن الرومي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.09 جنيه، بزيادة 6 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 54.89 جنيه، بتراجع 1.71 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.6 جنيه، بتراجع 69 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 80.33 جنيه، بتراجع 7.4 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.49 جنيه، بزيادة 45 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.33 جنيه، بتراجع 43 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 59.31 جنيه، بتراجع 6.56 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.44 جنيه، بتراجع قرش.

لتر زيت الذرة: 97.48 جنيه، بتراجع 4.98 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 393.24 جنيه، بتراجع 2.97 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 102.35 جنيه، بزيادة 95 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 28.44 جنيه، بزيادة 3 قروش.

كيلو الفول السائب: 43.8 جنيه، بزيادة 16 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 138.69 جنيه، بزيادة 5 جنيهات.

كيلو الجبن الرومي: 261.66 جنيه، بتراجع 1.01 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.98 جنيه، بزيادة قرش.

كيلو المسلي الصناعي: 94.05 جنيه، بزيادة 2.27 جنيه.