هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر بمنتصف تعاملات الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

هبط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، وانخفض الجرام بنحو 53 جنيها، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2410 جنيه للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3098 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3615 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 4131 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 28920 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.98 % إلى نحو 2593 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بمنتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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