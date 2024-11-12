ارتفاع الملوخية والبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الملوخية والليمون، والبصل الأبيض والأحمر، والفلفل الحامي البلدي، والكوسة، والجوافة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5 جنيهات و10 جنيهات، بتراجع جنيه.

البطاطس بين 9 جنيهات و17 جنيها، بتراجع جنيه.

البصل الأحمر بين 9.5 جنيه و 12.5 جنيه، بزيادة جنيهين ونصف.

البصل الأبيض بين 15 و19 جنيها، بزيادة جنيه

الكوسة بين 8 جنيهات و12 جنيها، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 6 و10 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و15 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 9 جنيهات و 12 جنيها، بزيادة جنيهين.

الملوخية بين 10 جنيهات و12 جنيها، بزيادة جنيهين.

الخيار الصوب بين 16 و20 جنيها.

الخيار البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر بين 15 و 25 جنيها.

جوافة بين 10 و20 جنيها، بزيادة جنيهين.

بلح سيوي بين 35 و 75 جنيها.

برتقال بلدي بين 8 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي بين 14 و20 جنيها، بزيادة 4 جنيهات.

البطيخ بين 64 و80 جنيها الوزن من 8 إلى 10 كيلو.