ارتفاع البطاطس والباذنجان.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار البطاطس والخيار البلدي والبصل الأحمر والباذنجان البلدي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني، وفي المقابل انخفضت أسعار البصل الأبيض والكوسة والفلفل الحامي البلدي.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم: تتراوح بين 14 و20 جنيها.

البطاطس: تتراوح بين 12 و20 جنيها، بارتفاع جنيهين.

البصل الأبيض: يتراوح بين 9 جنيهات، و15 جنيها، بتراجع جنيهين.

البصل الأحمر: سجل 8 جنيهات، و11 جنيها، بارتفاع جنيه.

الكوسة: تتراوح بين 8 جنيهات و13 جنيها، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي: يتراوح بين 7 و10 جنيهات، بارتفاع جنيهين ونصف.

الفلفل الرومي البلدي: يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيها، بتراجع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي: يتراوح بين 7 جنيهات و 11 جنيها، بتراجع 4 جنيهات.

الملوخية: تتراوح بين 4.5 و5.5 جنيه، بارتفاع خمسين قرشا.

الخيار الصوب: يتراوح بين 10 جنيهات و15جنيها.

الخيار البلدي: يتراوح بين 6 و10 جنيهات، بارتفاع جنيه.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر: يتراوح بين 20 و 35 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات.

برتقال بلدي: يتراوح بين 3.5 و7.5 جنيها، بتراجع خمسين قرشا.

الليمون البلدي: يتراوح بين 4.5 و7.5 جنيها، بتراجع جنيه ونصف.

البطيخ: يتراوح بين 64 و80 جنيها الوزن من 8 إلى 10 كيلو.