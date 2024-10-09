سعر الذهب يهبط اليوم الأربعاء في مصر ببداية التعاملات

كتبت- أمنية عاصم:

هبط سعر الذهب 20 جنيها اليوم الأربعاء في مصر ببداية التعاملات الصباحية، مقارنة بمستواه بتعاملات أمس المسائية.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2370 جنيها للجرام.

انخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3047 جنيها للجرام.

تراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3555 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 4063 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 28440 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

تراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.13% إلى نحو 2618 دولارا اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، ببداية التعاملات، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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