قبل نهاية ديسمبر المقبل.. وزير المالية يكشف موعد تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية

كتبت- منال المصري:

كشف الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، موعد تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبة المتكاملة لدعم القطاع الخاص والمستثمرين.

وأوضح خلال كلمته في مؤتمر جمعية الضرائب المصرية أن حزمة التسهيلات الضريبية سيبدأ تطبيقها قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل.

كان وزير المالية أعلن قبل شهر عن حزمة متكاملة للتسهيلات الضريبية منها وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه لكافة الأوعية الضريبية من أجل التسهيل عليهم وتحفيزهم للانضمام للمنظومة الرسمية.

وإتاحة نظام مقاصة مركزي بين مستحقات المستثمرين لدي الجهات الحكومية وما عليهم من أعباء ضريبية وغيرها.

كما سيتم السماح للممولين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة بالقانون.

كما سيتم إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام 2023 في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا.

وأضاف الوزير أنه يستهدف توفير المزيد من السيولة لمجتمع الأعمال، وسرعة إنهاء المنازعات القديمة، وتقديم خدمات متطورة وميسرة، وتبسيط الإقرارات الضريبية، والفحص بالعينة للممولين بكافة المراكز والمأموريات، والتوسع فى نظام الفحص المكتبي لكبار الممولين الملتزمين.

وأشار إلى أن الكل سيستفيد من أولوية العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية، وسيتم التعاون مع جميع الجهات والمؤسسات لمساعدة وتحفيز الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للمنظومة الضريبية.