تنظيم الاتصالات يعقد مؤتمر غدا لتوقيع تراخيص الجيل الخامس

كتب - علاء حجاج:

يعقد غدا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مؤتمر صحفي بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوقيع اتفاقيات تراخيص الجيل الخامس لشركات المحمول.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد حصلت على رخصة تقديم خدمات الجيل الخامس نهاية العام الماضي مقابل 150 مليون دولار لمدة 15 عام.

وكانت شركات فودافون اورنج واتصالات يدرسون الجدوى الاقتصادية للتقدم للحصول على رخص الجيل الخامس بعد أن سبقتهم الشركة المصرية للاتصالات وكانت أول الحاصلين على الرخصة.