انخفاض أسعار الأسمنت اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الحديد الاستثماري في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، بينما انخفضت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب البوابة الرسمية "الأسعار المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40857.14 جنيه، بزيادة 930.5 جنيه.

سعر طن حديد عز: 42030 جنيه، بتراجع 88.46 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2565 جنيه، بتراجع 201.15 جنيه