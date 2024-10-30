وزير المالية: تشجيع زيادة الاستثمارات المتبادلة والتوسع في مشروعات الشراكة مع البحرين

كتبت- منال المصري:

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أهمية استكشاف فرص التعاون الاقتصادي والمالي، مع مملكة البحرين؛ لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضح في بيان للوزارة اليوم فى لقائه مع السفيرة البحرينية بالقاهرة فوزية بنت عبدالله زينل، أهمية تشجيع زيادة الاستثمارات المتبادلة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص؛ على نحو يتسق مع العلاقات المصرية البحرينية الممتدة في مختلف المجالات، ويسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية، والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.

وأشار الوزير، إلى أن الجانب المصري يحرص على تبادل الخبرات مع الجانب البحريني في تطوير السياسات المالية؛ لتحفيز النمو الاقتصادي، على نحو ينعكس في تنامي علاقات التعاون الثنائي بين وزارتي المالية بالبلدين في شتى المجالات، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف الوزير، أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة ومتسقة لتهيئة بيئة أعمال مواتية، وأكثر قدرة على جذب تدفقات استثمارية متنوعة، فى مختلف مكونات الاقتصاد المصرى؛ بما يُسهم في زيادة معدلات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية.

